ダンヒル　名刺入れ　ブラック

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ご購入前にプロフィールをご覧ください。【24時間以内発送.匿名発送】ダンヒルの黒の名刺入れになります。【色】黒【状態】金具に細かい傷があるのと光を反射させたら小さな傷や汚れがあります。【付属品】箱等はございません。その他質問がありましたらコメントにてお願い致します。