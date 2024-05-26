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FENDI 17AW ロゴパッチドリズラージャケット
商品番号 V56136376345
商品名

FENDI 17AW ロゴパッチドリズラージャケット
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 19,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Bランク中古品購入です。定価16〜17万円のお品物です。肩幅47身幅59着丈63袖丈64購入後一度のみ着用です。勿論確実に正規品でございます。かなりお安く出品する為専用等は申し訳ございません。早い者勝ちでよろしくお願い申し上げます(__)
http://narcologia.ru/goods/pompous93423.html
http://narcologia.ru/goods/organization373862.html
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