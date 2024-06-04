HELLO KITTYドリームキャストセット

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商品詳細
SEGAHELLOKITTYドリームキャストセット箱ありますが、一部破れあります。保証書に店名記載があります。ゲームの稼働確認しました。収納用の内箱の段ボール等がないです。細かい部分、気にされる方はご遠慮ください。#セガ#SEGA
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