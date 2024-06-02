バラ売り、お値下げ不可。64ギガメモリーカード付きです。動作確認用のソフトは付属致しません。お値下げは徐々に行いますので必要なタイミングで入札お願い致します。以下素人検品です各種ボタン、充電、ゲームの読み込みは問題なさそうです。左スティックが反応なし右スティックは未確認です画面タッチの反応が悪い時があります保護シールが貼っていない為画面に幾つか小傷があります。他にも不具合やすり替え、運搬時の衝撃による破損の可能性も否定できない為、返品不可のジャンク扱いでお願い致します。ご理解頂け方のみ、入札宜しくお願い致します。SONYPlayStationVITAPCH-2000ZA14color:BLUEゲーム機本体種類:PlayStationVITAポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY#vita#psvita#ソフト#ビータ#ヴィータ#プレイステーション#本体



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