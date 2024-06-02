ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
バラ売り、お値下げ不可。64ギガメモリーカード付きです。動作確認用のソフトは付属致しません。お値下げは徐々に行いますので必要なタイミングで入札お願い致します。以下素人検品です各種ボタン、充電、ゲームの読み込みは問題なさそうです。左スティックが反応なし右スティックは未確認です画面タッチの反応が悪い時があります保護シールが貼っていない為画面に幾つか小傷があります。他にも不具合やすり替え、運搬時の衝撃による破損の可能性も否定できない為、返品不可のジャンク扱いでお願い致します。ご理解頂け方のみ、入札宜しくお願い致します。SONYPlayStationVITAPCH-2000ZA14color:BLUEゲーム機本体種類:PlayStationVITAポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY#vita#psvita#ソフト#ビータ#ヴィータ#プレイステーション#本体
http://narcologia.ru/goods/contemplate155877.html
http://narcologia.ru/goods/reboot79236.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei135271.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate155877.html
http://narcologia.ru/goods/reboot79236.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei135271.html
PlayStation Vita Wi-Fiモデル ブラック (PCH-2000ZA11)
PlayStation Vita Wi-Fiモデル グレイシャー・ホワイト(PCH-2000ZA22)
PlayStation Vita Wi-Fiモデル アクア・ブルー(PCH-2000ZA23)
Amazon | PlayStation Vita Wi-Fiモデル カーキ/ブラック (PCH ...
PCH-2000 | labiela.com
各部のなまえ（PCH-2000シリーズ） | PlayStation®Vita ユーザーズガイド
PlayStation®Vita（PCH-2000シリーズ） Wi-Fiモデル… | labiela.com
駿河屋 -<中古>PlayStation Vita本体 Wi-Fiモデル ブラック[PCH-2000 ...
PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) Wi-Fiモデル PCH ...
箱付き】【美品】SONY PSVITA PCH-2000 ピンク/ブラック | labiela.com
PSVITA PCH-2000 ピンクブラック 最高の品質の www.coopetarrazu.com
SONY PSVita 『PCH-2000 』レッド 【ついに再販開始！】 7945円 ...
PlayStation Vita (プレイステーション・ヴィータ) Wi-Fiモデル PCH ...