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- 【期間限定値下げ】マーミット アンヌ隊員 水着１期
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商品詳細
【期間限定値下げ】7/21迄マーミットアンヌ隊員 水着ソフビ1期。トイショー200個限定だったと思います。マーミット製アンヌソフビの初代品です。2001年限定品未開封品です。かなりのレア品です。20年以上前の商品となります。
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