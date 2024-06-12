M3931●江戸明治和本等＞民間格致問答（大庭雪斎）理学 幕末の自然科学入門書

●江戸明治和本●民間格致問答（大庭雪斎）【判型】半紙6巻6冊。縦225粍。【作者】大庭雪斎訳。古川松根序。【年代等】文久元年6月凡例（題言）。文久2年3月官許。元治2年1月刊。［大阪］鳥屋文兵衛（思無邪斎）蔵板。［大阪］河内屋喜兵衛ほか売出。【備考】分類「理学」。袋綴じ展開収録。『民間格致問答』は、諸事諸物の道理を説いたオランダ人ボイス著の蘭書『フォルクス・ナチュールキュンテ』（1811,2nd1831）の邦訳書で、幕末の自然科学入門書。大庭雪斎が、藩主鍋島直正の命を受けて翻訳したもので、1831年版の原書をもとに、漢字（総ルビ付）平仮名まじり文による会話体のままの全訳であった（八耳俊文「キリスト教と科学の大衆化─蘭学の背景─」）。大庭は「Natuurkunde」の事象を表す訳語として「格致(格物致知)」という言葉を用いた（中村邦光「日本における「物理」という術語の形成過程」）。口語文体を初めて用いた自然科学入門書で、対話形式の原本を忠実に邦訳したもの。すなわち、旦那と庭師との対話形式で物性・物理法則・気象・天体などの理屈が展開されている（真貝寿明「幕末から明治初期にかけての西洋物理学の受容：書誌対応を軸とする俯瞰」）。内容は、分子、引力、地動説、光など自然科学全般の解説を、先生と植木職人の問答形式で、話し言葉で書いている。また、すべての漢字に読み仮名をふって平明さを徹底している。地動説の説明では、太陽の近くに水星（メルクリュス）があり、この星は太陽の周りの軌道を88日で一周し、次の金星（フェニュス）は225日で一周する。地球は24時間に１回地軸を中心に自転しつつ、月と一緒に365日と約６時間で太陽の周りを一周する。次には火星（マルス）、木星（ユピテル）、土星（サチュリニュス）、『ユラニュス』（天王星）があると説明している。1830年当時の西洋天文学の到達度がわかる（佐賀大学附属図書館報『ひかり野』31号、2007）・表紙解説（青木歳幸））。★原装・題簽付・状態並み（シミ・小虫補修・表紙痛み）。稀書（全国に所蔵数カ所（国文学研究資料館DB））。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。



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