SONY PS4 本体 ジェットブラック CUH-2100 500GB

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商品詳細
【内容】・PS4本体・純正コントローラーデュアルショック4・電源ケーブル・HDMIケーブル(本体とテレビをつなぎます)・microUSBケーブル(本体とコントローラーをつなぎます)【動作確認】・ゲームソフト読込みOK・すべてのボタンでの反応ありOK・Bluetoothでコントローラー操作OK(ケーブルをつながなくてもコントローラーが使えます。)・インターネットWi-Fi接続OK・初期化済み・アルコール除菌済み※ゲーム専門取扱い者による検品をしております。安心してお買い求めください。【発送について】・壊れないようにプチプチで包んでおります・ご購入者さまのもとに汚れたり壊れたりしないよう万全の体制でお届けいたしますので安心してお買い求めください※トラブル防止のためシリアルナンバー控えております※コントローラーの充電容量はわかりかねます※中古品にご理解のある方のご購入をお願いいたします#プレステ#プレステ4#ホワイト#ソニー#SONY#プレイステーション4#ps4#PS4#PlayStation#動作確認済み#TTKショップ
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