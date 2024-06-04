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美品　大復刻怪獣大図鑑
商品番号 J72787720309
商品名

美品　大復刻怪獣大図鑑
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「大復刻怪獣大図鑑」1997年に朝日ソノラマから復刻されました。シュリンクを開けて中身を確認しただけの状態（CDは１回のみ試聴）で保存をしていましたので新品同様の美品です。この機会にいかがでしょうか？プチプチに包んでの発送となります。完璧を求める方、神経質な方のご購入はご遠慮願います。#本#芸術／演劇・映画
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