WayV シャオジュン yizhiyu ヨントントレカ

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商品詳細
WayVシャオジュンYIZHIYUwithfansphantomトレカ 3枚セットご覧いただきありがとうございます☺︎即購入可能 スリーブ＋硬質ケースに入れて防水対策をして発送他にも多数トレカ出品中です。同封でお値引き可能ですので是非ご覧ください#komatsu_xiaojun海外製品・自宅保管ですので気になる方はお控えください 何かありましたら気軽にコメントください☺︎テンTenクンKunウィンウィンWinwinルーカスLucasヘンドリーHenderyシャオジュンXiaojunヤンヤン YangyangPhotocard
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