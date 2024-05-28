NINTENDO SWITCH HAD-S-KA 値下げ不可 2万円以下不可

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo5月にブックオフで購入した中古品です。しかし動作にも問題ありませんでした。買ったはいいもののすぐ遊ばなくなったので出品致します。2万円以下での販売は不可です。