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'17 犬と猫の治療薬ガイド
商品番号 X20676345430
商品名

'17 犬と猫の治療薬ガイド
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 5,520 円
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商品詳細

「'17犬と猫の治療薬ガイド」大草潔/折戸謙介定価:￥20000#大草潔#折戸謙介#本#自然／医療・薬学・健康使用感があります。使用した経年の多少の擦れ折れ汚れ傷があります。見たままで、中に赤線などはないと思われます。中身は綺麗です。中古品のため、クレームや返品は不可でお願いします。素人検品ですので、見落としあればすいません。値段交渉は可能です。その他はご質問ください。
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