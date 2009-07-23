金田伊功Special \u0026 漫画バース第1巻 2冊セット

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商品詳細
バース第1巻著・金田伊功発行・徳間書店1983年初版金田伊功Special発行・徳間書店1982年初版2冊セットでの出品となります。画像6-11はバース第1巻の画像となります。表紙の緑にかなりの色褪せがあります。背の上部に折れのようなダメージがあります。またカバー全体に写真には映らないくらいの小さなスレがあります。本文ページはページ端が変色しています。本文ページに折れなどは確認できませんでした。画像12-18は金田伊功Specialの画像となります。こちらもカバー全体に写真には映らないくらいのスレがあります。表紙端にダメージがあります（画像12）。本文ページ端に変色があります。カラーと3色刷りの境目ページ（画像13）がもっともダメージがあります。本文ページに折れなどは確認できませんでした。年代物とはいえ状態があまりよくないため、お値段を抑えて出品いたします。いずれもページ外れ、破れなどはありません。#金田伊功#アニメーター#作画#徳間書店#バース#BIRTH
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