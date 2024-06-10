audio−technica AT4040

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商品詳細
無言購入OKです。少しずつ値下げをしていく予定ですが、早いもの勝ちです。audio−technicaAT4040数ヶ月前に購入し、2、3度使用したのですが使う機会がなくなり保存していましたがこの度出品させていただきます。明らかな傷はなく、ほとんど未使用の状態です。動作も問題ありません。
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オーディオテクニカ AT4040 コンデンサーマイク XLR 1インチ大口径ダイアフラム / DCバイアス / 単一指向性 / 80Hzローカットフィルタースイッチ / 10dBパッドスイッチ / 専用ショックマウント付属 / トランスレス 【国内正規品】 ブラック
AT4040｜マイクロホン：ボーカル｜オーディオテクニカ
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