フェルナンデス　黒　です。

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フェルナンデス 黒 中古です。喫煙者、ペット等はいません。動作確認済みですがキズ、ヘコミ、日焼けによる変色、ガリ、金属パーツのサビ、くすみがありますのでジャンク扱いとさせていただきます。神経質な方はご遠慮下さい。ロックトレモロはフロイドではありません。ネックが細身でスケールも短いです。アームなしナット部分の留め具なし裏蓋なし裏蓋スプリング部に着いてる部品欠陥ソフトケースなしです。ノークレームノーリターンで宜しくお願い致します。