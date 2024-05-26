SF9 ユテヤン　トレカ　ペンミ　きぐるみ

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商品詳細
SF9ユテヤンの日本ペンミトレカです。即完売したものですので、高値設定です。ご了承ください。すぐファイリングしていたので美品です。濡れ、折れを防止して発送いたします。#sf9#ユテヤン #kpop#トレカ #fantasy
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