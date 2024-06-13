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\u0026TEAM TAKI タキ　ファンパーティー　トレカ
商品番号 M95522201646
商品名

\u0026TEAM TAKI タキ　ファンパーティー　トレカ
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 2,738 円
在庫状況 あり

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商品詳細

\u0026TEAMファンパーティー参加者限定トレカTAKIタキスリーブ＋ダンボールシート両面補強(or硬質ケース)＋防水海外製品のため細かい初期傷等を過度に気にされる方は購入をご遠慮ください。状態など気になる方は事前にコメントお願いいたします。即購入可能コンビニ払いの場合は24時間以内にできる方のみお値下げ取り置き不可
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