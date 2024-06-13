DRAG-ON DRAGOON 10周年記念BOX

ゲームソフトと特典映像ディスクは未開封です。未開封のため動作確認は行っておりません。DLCコードも未使用ですが(おそらくソフトの箱の中に入っているため)期限切れの可能性がありますのでないものとしてください。外箱・書籍についても目立った傷や汚れはありませんが、いずれも素人検品なのでその他不具合があった場合でも返品、返金対応については致しかねます。値下げ予定は無しです。同梱内容【設定資料集】ドラッグオンドラグーンワールドインサイド「CD・特典映像】ドラッグオンドラグーンサップスミュージック/ヒストリーフィルムズ【小説】ドラッグオンドラダーンノベルプレリュード【ポストカード】ドラッグオンドラグーンヴィジュアルプック【ゲームソフト】ドラッグオンドラグーン3



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