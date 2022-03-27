映画 佐々木と宮野-卒業編-/短編 平野と鍵浦('23映画「佐々木と宮野」製作…

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ご覧いただきありがとうございます。DVD「映画佐々木と宮野-卒業編-/短編平野と鍵浦」⚠Blu-rayではありません！原作：春園ショウCV：白井悠介斉藤壮馬松岡禎丞小野友樹内田雄馬新井良平市来光弘島崎信長新品購入後に一度視聴しました。冊子は写真のように少し開きぐせがついています。袋はついてなかったので、手持ちのものに入れていますが、新品の袋ではないため傷などはあります。その他目立つ汚れなどはありませんが、人手に渡った中古ということをご了承のうえ、細かいことが気になる方はご遠慮ください。よろしくお願いいたします。ささみゃー映画「映画佐々木と宮野-卒業編-/短編平野と鍵浦('23映画「佐々木と宮野」製作委員会)〈2枚組〉」白井悠介/斉藤壮馬/石平信司定価:￥8000#白井悠介#斉藤壮馬#石平信司#CD・DVD