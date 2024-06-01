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【日蓮大聖人 御書十大部講義　第1～6巻セット】　池田大作 著　創価学会 刊
商品番号 K19686294121
商品名

【日蓮大聖人 御書十大部講義　第1～6巻セット】　池田大作 著　創価学会 刊
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

50年以上前の本なので、それなりの傷みがあります。※数冊の巻末に、祖母の署名あり読む分には、問題ありません。かなり古い本なので、失礼な言い方ですが、神経質な方は、ご遠慮ください。古本に、ご理解頂ける方のみ、ご購入お願い致します。
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