【日蓮大聖人 御書十大部講義　第1～6巻セット】　池田大作 著　創価学会 刊

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商品詳細
50年以上前の本なので、それなりの傷みがあります。※数冊の巻末に、祖母の署名あり読む分には、問題ありません。かなり古い本なので、失礼な言い方ですが、神経質な方は、ご遠慮ください。古本に、ご理解頂ける方のみ、ご購入お願い致します。
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