TXT h:our フォトブック

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商品詳細
TXTh:ourフォトブックですフォトブックは1度パラパラと見た程度で、CDは未再生、ポストカードはスリーブに入れて大切に保管しておりました。発送の際は防水加工をします。4枚目の写真のように角度を変えると見える初期傷があります。中身のフォトブックは目立つ傷や汚れはなく美品です。一度人の手に渡っている中古品であることをご理解頂ける方のご購入をお願い致します*__)即購入⭕️TXTTOMORROWXTOGETHERスビンヨンジュンボムギュテヒョンヒュニンカイhour
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