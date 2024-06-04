Xvive ( エックスバイブ ) XV-U4 インイヤーモニター

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Xviveより2.4GHzワイヤレスインイヤーモニターシステムXV-U4が発売開始 ...



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ワイヤレスイヤモニを手軽に導入！Xvive XV-U4入荷しました｜島村楽器 ...



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XV-U4 ワイヤレスインイヤーモニターシステム

新品未開封です。Xvive(エックスバイブ)XV-U4インイヤーモニター2.4GHz帯のインイヤーモニター用ワイヤレスシステム。レシーバー、トランスミッター、充電用ケーブル、変換コネクター、専用ソフトケースがパッケージングされています。トランスミッターをミキサーに挿すだけの簡単設定で使用可能。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。#xvive#イヤモニ