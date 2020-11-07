佐藤健さん　写真集セット

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商品詳細
佐藤健さんの写真集、本、おまとめセットです。1.半分、青い。フォトブック ポスター付き2.X(ten)写真集、DVD3.佐藤健の6年半 vol.1ポストカード付き4.佐藤健の6年半 vol.25.佐藤健の6年半 vol.36.るろうにほん熊本へ7.佐藤健 2022カレンダー8.400DAYS9.BACKSTAGEPASS写真付き10.SoForSoGood!写真、ポスター付き11.深呼吸12.Intently13.ALTERNATIVE14.NOUVELLES経年劣化による焼けのあるものもあります。中身は状態は良いです。帯に折れ、ヨレあるものがあります。中古品にご理解の上ご検討下さいませ。気になる事がありましたら、お気軽にコメント下さい。
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