Nintendo NINTENDO DS ニンテンドー DSI BLACK

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商品詳細
写真を撮るためと、電源の確認で一度開封しました。NINTENDODSi（色：Black） TWL-S-KA（JPN）・新品・未使用品です。＜セット内容＞・ニンテンドーDSi（ブラック）本体1台・専用タッチペン2本 ※1本は本体に取り付けてあります。・ACアダプタ1個・取扱説明書2冊（基本編・操作編）・かんたんスタートガイド・サポートブック長期保管品の為、箱に色あせがあります。NintendoNINTENDODSニンテンドーDSIBLACKcolor:BLACKゲーム機本体種類:NINTENDODSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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