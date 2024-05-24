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Nintendo NINTENDO DS ニンテンドー DSI BLACK
商品番号 U95016383833
商品名

Nintendo NINTENDO DS ニンテンドー DSI BLACK
ブランド名 ニンテンドーDS
特別価格 税込 7,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真を撮るためと、電源の確認で一度開封しました。NINTENDODSi（色：Black）　TWL-S-KA（JPN）・新品・未使用品です。＜セット内容＞・ニンテンドーDSi（ブラック）本体1台・専用タッチペン2本　※1本は本体に取り付けてあります。・ACアダプタ1個・取扱説明書2冊（基本編・操作編）・かんたんスタートガイド・サポートブック長期保管品の為、箱に色あせがあります。NintendoNINTENDODSニンテンドーDSIBLACKcolor:BLACKゲーム機本体種類:NINTENDODSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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