サザエさん 文庫コミック 全45巻セット ＋長谷川町子作品19冊

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商品詳細
【商品詳細】長谷川町子作品 全64冊セットです。内訳・サザエさん 全45巻セット・エプロンおばさん 全7巻セット・別冊サザエさん 全2巻セット・よりぬきサザエさん・サザエさん うちあけ話似たもの一家・サザエさん旅あるき・仲よし手帳・新やじきた道中記・長谷川町子思い出記念館・オリジナルサザエさん19巻・28巻・38巻・54巻状態:長期保管品ですが、オリジナルサザエさん以外は状態はかなりいいと思います。目立つ日焼け等もありません。長期保存でかぶってた埃は取れるだけ取りましたが、残っていたらすみません。素人保管のため、完璧を求める方や神経質な方はご遠慮ください。
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