スタジオジブリ　レイアウト展　図録

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商品詳細
2010年のゴールデンウィークから6月まで名古屋の松坂屋美術館で開催された、スタジオジブリのレイアウト展の図録です。展覧会に行き、そこで購入したものです。ずっとクローゼットに保管したままでしたので、大きな傷みはないように思います。画像3枚目の目次ページ下部に記載された「本書の構成について」を転記しますと「本書は「スタジオジブリ・レイアウト展」の展示物のうち、原画ではなく複製画が展示されているもの、また、技法解説コーナーやフォトロケーションとして展示したものをのぞいたすべてを掲載しました。」とあります。400ページ超の冊子となっており、展覧会で展示された多くが掲載されているものと思われます。一度人の手に渡った中古品であることをご理解いただける方に。
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