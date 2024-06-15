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マーク・シンボル・ロゴマーク1982〜83 昭和レトロ80年代
商品番号 W99859673177
商品名

マーク・シンボル・ロゴマーク1982〜83 昭和レトロ80年代
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 2,368 円
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商品詳細

「資料マークシンボルロゴタイプ1982〜83」長谷川純雄80年代の貴重な日本のロゴマーク満載です。経年劣化、多少の焼け、表紙に折れ、付箋の後ございます。#他の号とのおまとめ割承ります。ご質問等お気軽にどうぞ！#東京コピーライターズクラブ#本#芸術／絵画・彫刻
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