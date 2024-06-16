【最終値下】め組の大吾　曽田正人　20巻　セット売り

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商品詳細
マガジンで救国のオレンジ連載中！☆その前シリーズとなります。ストーリーは完結しています。め組の大吾 1〜20巻 全巻セット購入後、一度読み、本棚に長期保管しておりました。黄ばみ、スレなどございます。趣味が変わったので多くのコミックを出品します。よかったらみてください(*´艸｀)め組の大吾がアニメ化決定しました。初期バージョンを読みたい方、興味のある方いかがでしょうか？幼い頃に火事にあい、消防士に助けられた経験をもつ朝比奈大吾の話。熱血消防士ストーリーをお楽しみください。中古品、自宅保管にご理解のある方よろしくお願いいたします。#コミック#漫画
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