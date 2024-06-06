ワンピース　ONE PIECE ログコレクション　グランドライン　未使用品

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商品詳細
【ご質問などなければ即決大歓迎です】未使用の商品です袋から開封していますが未使用の商品です素人保管のため多少のホコリ等はお許しください新聞紙やつぶつぶ等で包み傷がつかない状態でお送りいたします値下げ要相談です#ワンピース#ログコレクション#グランドライン
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