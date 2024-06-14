新品　カスタム　専用品

木目の外装に変更、ボタン類純正より黒！ホームボタン、プレイヤーランプ電球色！ホームボタンは特殊な加工しています！無線状態でled光ったまま！そのまま本体に取り付けで光ったまま、シンクロボタンで通信切って取り付けでホームボタンled消灯したままです！お好きな方でゲームして下さい！ネコポス予定です！商品到着後、スティック補正宜しくお願い致します！ #クエックエのジョイコン商品はジョイコンのみです！



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