ペルソナ2 + CD【新品未開封・PSP日本版】

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■商品説明『ペルソナ2』は、アトラスより発売されたPlayStation用ゲームソフト。ペルソナシリーズの第2作目。『ペルソナ2罪』と続編の『ペルソナ2罰』の二部作。初リリース日：1999年6月24日シリーズ：ペルソナシリーズモード：シングルプレイヤーコンピュータゲーム開発元：アトラスプラットフォーム：PlayStationPortable販売元：アトラス、AtlusUSA、Ghostlightジャンル：JRPG、アクションアドベンチャーゲーム■商品状態・付属品：写真か商品構成説明からご判断ください・商品状態：S（新品未開封）■共通事項説明・出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。■出品一覧を見るには、下記のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo