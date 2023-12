BTS BEYOND THE STORY 初回特典付き

【初回特典 フォトカード8枚付き】【日本語版】 BEYOND THE STORY ビヨンド・ザ・ストーリー :10-YEAR RECORD OF BTS 【初回特典 フォトカード8枚付き】【日本語版】 BEYOND THE STORY ビヨンド・ザ・ストーリー :10-YEAR RECORD OF BTS



【特典】BEYONDTHESTORYビヨンド・ザ・ストーリー:10-YEARRECORDOFBTS(フォトカード8枚組セット)デビュー10周年、かつてないほど率直に語られた初のオフィシャル・ブック。あなたが知っているBTS、それを超える彼らの物語。共にしてきた?花樣年華”、青春の最初の記録ーー。3年以上にわたる深層取材、そして7人がインタビューを通して聞かせてくれるグループの軌跡とビハインドストーリー。アーティストとして、また個人としてのBTSの素顔とまなざしを収めた未公開ポートレート21枚を掲載。(目次)CHAPTER1SEOUL ソウルCHAPTER2WHYWEEXIST 存在の理由?《2COOL4SKOOL》?《O!RUL8,2?》?《SkoolLuvAffair》?《DARK\u0026WILD》CHAPTER3LOVE,HATE,ARMY 愛、憎悪、ARMY?《花樣年華pt.1》?《花樣年華pt.2》?《花樣年華YOUNGFOREVER》CHAPTER4INSIDEOUT インサイドアウト?《WINGS》?《YOUNEVERWALKALONE》CHAPTER5AFLIGHTTHATNEVERLANDS 無着陸フライト?《LOVEYOURSELF承‘Her’》?《LOVEYOURSELF轉‘Tear’》?《LOVEYOURSELF結‘Answer’》CHAPTER6THEWORLDOFBTS BTSの世界?《MAPOFTHESOUL:PERSONA》?《MAPOFTHESOUL:7》CHAPTER7 WEARE僕たちは?<Dynamite>?《BE》?<Butter>?《Butter》?《Proof》TIMELINE日本語版アルバム・トラックリスト