NEWS 音楽（初回盤A・B Blu-ray、通常盤セット）

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商品詳細
重複して購入したため出品。開けてないので新品の状態でのお譲りです★初回盤A仕様/封入特典●「音楽」スペシャルBOX仕様●特典映像「TRIAD」MusicDocumentary\u0026MusicVideo●24Pブックレット\u002636Pフォトブック●「音楽」発売記念キャンペーンシリアルコード1★初回盤B仕様/封入特典●「音楽」スペシャルBOX仕様●特典映像『「“NEWS”と“音楽”」-Interview\u0026HumanDocumentary-』●24Pブックレット\u0026ミニポスター●「音楽」発売記念キャンペーンシリアルコード2★通常盤仕様/封入特典●メンバーソロ3曲収録(通常盤のみ)●24Pブックレット●「音楽」発売記念キャンペーンシリアルコード3(通常盤初回プレスのみ)
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http://narcologia.ru/goods/septet493419.html
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