WANDS 世界が終るまでは 非売品ポスター 激レア！ 希少 B2大判ポスター ...

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WANDS世界が終るまでは 非売品ポスターです。サイズは大判のB2サイズ縦 72.8センチ横 51.5センチ約30年前のポスターです。当時、店頭で飾られた後いただきました。額に入れて大切に大切に保管しておりましたが、飾る場所もなく、昨年より数十枚お譲りしてまいりました。このポスターだけはと、最後まで大切にしてきましたが、こちらも私より大切にして下さる方にお譲りできたらと思い出品する事にしました。大切にして下さる方とご縁をいただけますと幸いです。お値下げ不可ダメージは、レコード店から譲り受けた時からあるものです。今までお譲りしてきたものに比べると、状態はあまり良くありません。できるだけ画像に載せてありますので、必ずご確認ください！丸めて、折れないように発送いたします。ご安心ください。WANDS上杉昇ワンズ柴崎浩キムスラムダンクslamdunkレア希少激レアアンティーク非売品