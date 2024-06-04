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商品詳細
フォルクスワーゲン ビートル 3世代にわたる歴史と文化の継承特別限定版です。初版300部発行の内の195番です。著者のサインのカードも付属されているものです。自宅保管品ということをご理解の上、ご検討下さい。よろしくお願いいたします。#武田隆#本
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フォルクスワーゲン ビートル―3世代にわたる歴史と文化の継承
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