中国 硯 美術品 旧蔵 唐詩

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商品詳細
商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。以下お読みいただき、入札をお待ちしています。【商品の説明】背銘あり漢唐詩あり専用箱なし旧蔵出しサイズ直径約20.35cm，幅約14cm【その他】悪い評価が多数ある方の入札は取り消させていただく場合がございます。受取連絡までスムーズに行える方のみ入札をお願いします。
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