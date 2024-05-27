激レア‼️ 直筆サイン入り 宇宙戦艦ヤマト 全記録集 全巻初版

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商品詳細
【宇宙戦艦ヤマト全記録集】松本零士 西崎義展 直筆サイン入り‼️1978年(昭和53年)初版発行‼️激レア劇場用35mmオリジナルフィルム栞付き‼️【商品状態】ケース・カバーに多少傷や汚れがありますが、本自体はかなり美品です。本にカバーがしてあるのですが、そのカバーは経年劣化によりシミや汚れ、破れ等がございます。
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