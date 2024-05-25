任天堂スイッチ本体有機ELポケモンスカーレットバイオレットエディション新品未開封

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商品詳細
任天堂スイッチ本体有機ELポケモンスカーレットバイオレットエディション新品未開封11月に購入しました。箱に購入店舗印ありです。【セット内容】・NintendoSwitch本体・NintendoSwitchドック・Joy-Con(L)/(R)・Joy-Conストラップ×2・Joy-Conグリップ・NintendoSwitchACアダプター・ハイスピードHDMIケーブル・セーフティーガイド※ソフトは別売です
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http://narcologia.ru/goods/response230142.html
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