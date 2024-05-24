アルトサックス　マウスピース　JodyJazz　HR★　５M

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商品詳細
JodyJazz HR ５M アルト用です。予備用に中古で購入し、マウスピースパッチをつけてほぼ使用せず保管しておりました。なのでマウスピースパッチの跡があるのとリガチャーの擦り傷なとがございます。個人的な感想ですが、ジョディジャズの開きの表示が5☆になる前の商品で、品質は現行品よりいいかな？と思っております。
http://narcologia.ru/goods/subtropical926701.html
http://narcologia.ru/goods/septet337219.html
http://narcologia.ru/goods/competitive623081.html
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JodyJazz HR★ アルトサックス用マウスピース 【5M】 【USED】
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JodyJazz HR★ アルトサックス用マウスピース 【5M】 【USED】
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