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アルトサックス　マウスピース　JodyJazz　HR★　５M
商品番号 E90627307516
商品名

アルトサックス　マウスピース　JodyJazz　HR★　５M
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JodyJazz　HR　５M　アルト用です。予備用に中古で購入し、マウスピースパッチをつけてほぼ使用せず保管しておりました。なのでマウスピースパッチの跡があるのとリガチャーの擦り傷なとがございます。個人的な感想ですが、ジョディジャズの開きの表示が5☆になる前の商品で、品質は現行品よりいいかな？と思っております。
http://narcologia.ru/goods/subtropical926701.html
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