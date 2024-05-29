【PSA10】コスモッグ 25th ノーマル psa10

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ミラーではございません。本鑑定品の2023.9.3出品時点のPSA10は、世界で246枚と、極めて少ない枚数です。提出している人自体が少ないカードの一つです。希少なコレクションの一つとしていかがでしょうか？PSA10であれば良いという方のみ、カードの状態をご納得の上、ご検討下さい。PSA鑑定 米国直送品 不用品処分私がPSAに提出した鑑定品ですので当然ワンオーナーです。商品の状態は写真でご判断頂いた上で、ご検討願います。PSAから受け取り直後、OPP袋に入れてますが、製品の性質上、ケースに初期傷がある場合がございます。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···PSA鑑定リーリエ