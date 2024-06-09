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福山雅治さんのギター弾き語りセット 楽譜とCD
商品番号 L32076267476
商品名

福山雅治さんのギター弾き語りセット 楽譜とCD
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 7,224 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＜概要＞福山雅治さんのギター弾き語り楽譜2冊とCD9枚のセットです。見やすいコード譜とTAB譜でギターを始められた方にもおすすめです。楽譜のVOL.2は日焼けが少しありますが、譜面読みには影響ありません。＜説明＞送料込みです。入手困難で中古価格高騰しています。１．福山雅治ギター弾き語り全曲集VOL.1　（amazon参考価格：6,000円くらい）２．福山雅治ギター弾き語り全曲集VOL.2　（amazon参考価格：12,800円くらい）３．CD：　①虹～もうひとつの夏～　②蛍/少年　③Gang*　④はつ恋　⑤HEAVEN/squall　⑥milktea/美しき花　⑦ONANDON　　⑧Dear　⑨Calling＜連絡事項＞商品の発送は週末に行います。ご了承のほどよろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/tenet14163.html
http://narcologia.ru/goods/assessor720803.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation980021.html
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