美品 NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

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商品詳細
2021年11月に購入しました。使用回数10回程度で状態はかなり綺麗だと思います。別売コントローラー付属させていただきます。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
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