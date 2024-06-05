アンティーク洋書 ヴィクトリアンカタログ 広告♡少女 貴婦人 ジャンクジャーナル

追加画像公開中！1950年代のヴィンテージブックです。1880-1930までのあらゆるジャンルの広告を年代別にたっぷり447ページ収録しています。ドレスや靴、コルセットなどファッションアイテムからインテリア、車、日用品、食品、ラジオ、ピアノ、蓄音機、薬品etc.麗しいレディや子供たちの可愛いイラストも多数収録。画集として眺めているだけでも楽しめますが、デコパージュやコラージュ、ジャンクジャーナルなどハンドメイド素材に如何でしょうか？シアーズのカタログがお好きな方でしたら楽しめる内容かと思います。約31×23.5×3.5cmハードカバー447ページ60年以上前の古書になりますので、キズ、シミ、ヤケ、ヤブレ、角傷み、名前の書き込みなど経年劣化がございます。(ダメージは画像でご確認くださいませ)難有りですが、中は概ね良い状態で通読には問題ありません。こちらの商品はお値引き不可でお願いいたしますm(__)mvictorianビクトリアンビンテージvintagebook寝子コレクションメルカリ専用出品ラベルlabelエフェメラクロモスクロモカードおすそ分けファイルantiquecatalogアドバタイジングadvertisingスクラップブッキングSEARSROEBUCKSearsRoebuck\u0026Co.Godey'sLady'sBookMONTGOMDRYWARD\u0026COHarper'sBazarDover銅板画古書挿絵紙モノ(画像、文章の無断転載、コピペは禁止行為にあたります)



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