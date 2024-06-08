北の国から　dvd10枚セット

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スペシャルドラマシリーズ「北の国から'８３冬」「北の国から'８４夏」「北の国から'８７初恋」「北の国から'８９帰郷」「北の国から'９２巣立ち後編」「北の国から'９５秘密①」「北の国から'９５秘密②」「北の国から'９８時代前編」「北の国から'９８時代後編」「北の国から'２００２遺言後編」田中邦衛/吉岡秀隆/杉田成道#田中邦衛#吉岡秀隆#杉田成道#CD・DVD螢(中嶋朋子）が働く病院にみずえ(清水まゆみ）が入院してきた。癌が進行しているのだ。和夫（地井武男）は結婚する娘夫・の新居を急いで欲しいと五郎（田中邦衛）に頼む。新吉（ガッツ石松）から説得され、五郎は遺言を書き始める。羅臼では結（内田有紀）の夫弘（岸谷五朗）が戻ってきて、窮地に立つ純（吉岡秀隆）。もう逃げても何も始まらないと思う純は・・・・CAST田中邦衛吉岡秀降中鳩朋子宮沢りえ内田有紀唐十郎岸谷五朗レンタル落ちDVDセットです。