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16歳〜18歳、2015〜2017年のヤングチャンピオン、4冊です。16ページ写真集、2冊です。全て発売当時に新品購入して未読のまま冷暗所で保存してありました。今回出品にあたり初めてページを開きました。表紙等に初期スレがあります。付録DVD、クリアファイル、ピンナップポスター、柳ゆり菜写真集は付属いたしません。あくまでも、上記コンディションの中古扱いの商品ですので、ご理解いただける方のみの購入をお願いいたします。ダンボールに入れて発送させていただきます。よろしくお願いいたします。