◆新品/未使用 ◆Switchバッテリー長持ち強化モデル ◆本体(液晶部分)のみ

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ほぼ未使用 NINTENDO SWITCH バッテリー持続型 | labiela.com

【付属品】NintendoSwitchバッテリー長持ち強化モデル★本体(液晶部分)※※液晶部分以外のパーツ(ジョイコンやACアダプターなど)は何も付属しません※※外箱付きはコチラ#バッテリー長持ちSwitch本体n【詳細】☆新品/未使用品☆・1度も使用しておらず、収納されている袋からも出していません。・外箱にある保証書部分には、販売店の捺印がされています。・送料削減のため保証書部分だけを切り取って同梱しますので、写真の外箱は付属しません。・2023年7月の購入レシートのコピーも同梱します。・メーカー保証は購入日より1年。(もし初期不良に当たってしまった場合には、購入者様のほうでメーカー対応をお願い致します)【ご注意】※写真に写っている本体(液晶部分)だけの販売で、それ以外のパーツは付属しません。※外箱も付属しません。※最新の有機ELモデルではなく、バッテリー長持ちモデルです。【購入について】・お値下げ不可のため設定金額でご購入ください。・購入確認コメント不要なので、即ご購入いただいて大丈夫です。【配送】・プチプチで厳重に梱包し、宅急便コンパクト(手渡し配送)で匿名配送。・発送は毎日かけていますのでご安心ください。※すり替えや虚偽のクレーム対策のため、発送前に商品と梱包状態を撮影保存し管理しております。【お時間指定】・ご希望がある場合は、配達の時間指定を以下からお受けできます。・ご購入後に取引きメッセージでお伝えください。☆8:00～12:00(午前中)☆14:00～16:00☆16:00～18:00☆18:00～20:00☆19:00～21:00※お日にちの指定はお受けできませんが、最短日での発送となります。