万葉舎 MANYOSHA タペストリー 夢 0-582 小川光章 麻 掛け軸

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■書の中に、赤・青紫や金箔を置くことにより、美しく、斬新な書体を一段と引き立たせます。■軸仕立てにせ製作されていますので、本格床の間にもご利用になれます。また現代和風の壁面にもお使い下さい。作 家：小川 光章素 材：手織り麻技 法：素描き紐・下棒 化粧箱付きサイズ：約45×150cm※目立った汚れはありませんが中古品ですのでご理解頂ける方のみご購入ください。※即購入可能です。※入金後、発送までに3営業日程かかることがあります。※専用にさせていただいた際、2日以内に返信がない場合は外させていただく場合がございます。※その他、質問等はお気軽にコメントにてお願いします。