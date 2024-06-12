家庭用携帯ゲーム機の3DS用のゲームソフト、闘神都市です。ケースのビニールに凹みがありますが、それ以外は比較的に綺麗です。動作確認してOKでした。#任天堂#ゲーム#RPG#3DS#闘神都市#アリスソフト#イメージエポック



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3DS「闘神都市」バトルシステム解説ムービー



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