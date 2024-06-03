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ポケモンカード　旧裏　ブラッキー
商品番号 S98340968083
商品名

ポケモンカード　旧裏　ブラッキー
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 2,886 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　旧裏面　ブラッキーです。傷等はあるため、ご理解頂いた方のみご購入下さい。トラブル防止の観点から、神経質な方はご遠慮ください。青い月が綺麗です。
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