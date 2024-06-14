鈴木みのる\u0026丸藤正道フィギュア

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商品詳細
未開封ですが台紙、ブリスターに、焼け、痛み、傷等劣化あります。経年劣化によりブリスター上部下部に、はがれありますが未開封です。(画像参照)
http://narcologia.ru/goods/enquire780189.html
http://narcologia.ru/goods/cotton725761.html
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