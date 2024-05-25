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新品 BTS BEYOND THE STORY ビヨンド・ザ・ストーリー 特典付
商品番号 O84926547647
商品名

新品 BTS BEYOND THE STORY ビヨンド・ザ・ストーリー 特典付
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 3,760 円
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商品詳細

BEYONDTHESTORYビヨンド・ザ・ストーリー：10-YEARRECORDOFBTS特典フォトカード8枚組セット新品未使用未開封日本語版デビュー10周年、かつてないほど率直に語られた初のオフィシャル・ブック。あなたが知っているBTS、それを超える彼らの物語。共にしてきた?花樣年華”、青春の最初の記録ーー。3年以上にわたる深層取材、そして7人がインタビューを通して聞かせてくれるグループの軌跡とビハインドストーリー。アーティストとして、また個人としてのBTSの素顔とまなざしを収めた未公開ポートレート21枚を掲載。
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